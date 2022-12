Macky Sall sur sa candidature en 2024 : « Il n’y a pas de débat juridique…Que je sois candidat ou non, c’est ma décision.. »

C’est un débat qui fait fureur depuis des années. Un débat qui est aujourd’hui au cœur des actions des acteurs politiques mais qui n’avait pas été soulevé par le concerné, en l’occurrence le Président Macky Sall. Ce dernier, depuis son célèbre « Ni Oui Ni Non » après la question de notre confrère de la Rfm, Babacar Fall, a préféré se taire sur le sujet et inviter ses troupes de l’Apr et de toute la coalition Benno Bokk Yakaar, à en faire de même et de se concentrer sur les urgences d’où l'adoption du slogan « Fast-Track » qui a même vu la suppression du poste de Premier ministre pour faciliter la diligence dans l’action publique.



Cependant, cette question de la candidature de Macky Sall, à quelques mois des élections, croise une prise de position de plusieurs responsables politiques de la mouvance. Toutefois, le Président Macky Sall, lui-même, s'est prononcé.

Dans un entretien avec le New York Times, le chef de l’Etat se veut « juridiquement » clair : « Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y pas de débat juridique pour savoir s’il peut se représenter ou non''. Que je sois candidat ou non, c’est ma décision et quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple… » a confié le Président Macky Sall dans cet entretien, il est aussi revenu sur des questions liées à l’UA et d’autres sujets d’ordre international.