Macky Sall sur les conflits en Afrique : « L’intervention extérieure est la cause principale de la déstabilisation »

Pour le président en exercice de l’Union africaine, l’intervention étrangère dans les conflits internes en Afrique est un des facteurs aggravant de la déstabilisation du contient noir. « Le cas libyen est l’exemple type qui démontre que l’intervention extérieure est la cause principale de la déstabilisation. La Libye avait des problèmes intérieurs, elle avait sa voie pour traiter les contradictions au sein du peuple libyen, elle bloquait le flux des mouvements terroristes vers le sud et empêchait l’immigration clandestine vers le nord.

Depuis qu’elle s’est enlisée dans cette spirale, toutes les armes qui étaient dans le pays ont été transférées vers le sud pour venir alimenter l’instabilité dans la région du Sahel. Des pays sont à l’origine de cet état de choses. Aujourd’hui, le pays est abandonné à son sort, alors que certaines parties doivent intervenir, comme la France et l’Union européenne qui disposent de mécanismes d’intervention dans la région du Sahel », regrette le président Macky Sall.



Poursuivant toujours son argumentaire, dans un entretien avec nos confrères de Aljazeera, le chef de l’État sénégalais précise que : « les Africains avaient proposé de les laisser discuter avec Kadhafi, s’il veut quitter le pouvoir qu’il le quitte dans le respect de sa dignité ». Cependant, regrette Macky Sall, « personne ne les a écoutés et le régime a été démantelé. Depuis 2011, la Libye ne parvient pas à s’engager dans un dialogue interne qui puisse conduire à une réconciliation en vue de reconstruire leur pays, au bénéfice de la Libye et de l'Afrique. »