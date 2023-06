Macky Sall aux militants de l’Apr/Paris : « Restez à l’écoute de mon message ! Nous allons continuer la marche vers le progrès et la victoire en 2024… »

Le président de la République qui vient de débarquer dans l’Hexagone n’a pas manqué de s’adresser aux militants de la diaspora. « Soyez à l’écoute de mon message. Je peux vous promettre qu’avec notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple » confie le chef de l’Etat aux sénégalais qui l’ont accueilli lors de son arrivée en France dans le cadre du sommet de Paris les 22 et 23 juin 2023 sur le financement de la lutte contre la pauvreté et la lutte climatique.



Le président de l’alliance pour la république invite ses militants à rester unis et à faire focus sur les urgences dans un contexte économique difficile et de travailler à maintenir le pays sur les rampes de l’émergence. « Rester unis et mobilisés. De toute façon je m’adresserais au pays. Nous irons, après cette déclaration, vers la marche du progrès et vers la victoire en 2024 » promet le chef de l’Etat qui se veut rassurant devant cette diaspora acquise à sa cause.