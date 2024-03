Macky Sall aux agents de la Rts : « Il fallait avant de partir, vous laisser ce legs dans cette perspective d’émergence »

40 ans après que le bâtiment A a été mis sur pied, un autre vient de voir le jour. Un bâtiment qui donne envie aux agents de faire plus au service du public. Une vision du chef de l’État, pour l’audiovisuel Sénégalais matérialisée par le directeur général de la Rts, Racine Talla.



Le président Macky Sall, après avoir posé la première pierre le 7 juin 2022, vient d’inaugurer ce 20 mars 2024 la tour de la Rts composée de 10 étages avec des équipements de dernière génération. Un sentiment de fierté qui anime le chef de l’État qui dit avoir accompli, un des plus beaux projets de son magistère qui aura duré 12 ans. Dans les studios rénovés de la Rts, le président de la République a confié quelques mots aux agents : « Je suis très heureux de venir inaugurer ce joyau. Je me réjouis d’avoir accompli parmi les legs, un vœu qui était de faire de la Rts une télévision moderne à la pointe de la technologie dans un cadre de travail rénové. et qui respecte les normes… », se félicite le chef de l’État qui note avec satisfaction que les orientations qu’il avait données ont été respectées à la lettre, car « il y’a eu, un travail de qualité avec célérité », s’est-il réjoui.



Le président Macky Dall note également que ce bâtiment de la RTS rentre dans le cadre de l’objectif d’émergence, qui est un état d’esprit et une marche résolu vers le progrès. Une production de qualité est aussi attendue des agents, selon le chef de l’État.