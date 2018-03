Macky Sall attendu à Pikine ce samedi : Le drôle d’accueil que lui réservent les déflatés des agences dissoutes

La cérémonie d’ouverture de la présente édition de la Semaine nationale de la Jeunesse sera présidée par le chef de l’Etat au Stade Alassane Djigo de Pikine. Ce sera le samedi 31 mars à partir de 16 heures.



Officiellement, cette rencontre "a pour but de favoriser les activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes ", mais officieusement, c’est un prétexte pour servir de tribune au leader de l’Apr, qui va, à coup sûr, discourir sur la thématique de l’emploi des jeunes à un jet de pierre d’une présidentielle décisive.



Comme s’il leur était parvenu, par avance, les éléments de langage du discours présidentiel, les déflatés des agences dissoutes (Fnpj, Ajeb, Anama, Anej) vont profiter de ce grand moment de communication pour prendre le peuple sénégalais à témoin et rappelé à celui-ci que le candidat à sa propre succession, Macky Sall, qui avait promis de créer 500 mille emplois en 2012, a envoyé au chômage près de 227 chefs de familles.



En présence de l’Ong Jamra, à la veille du Conseil des ministres tenu à Pikine en 2016, le gouvernement avait pris l’engagement d’indemniser, avec une enveloppe d’1,5 milliard de F Cfa, "ses ex-agents", en outre de les recaser dans la Fonction publique. Depuis lors, seuls 550 millions F Cfa ont été dégagés dans des conditions laborieuses. Quid du recrutement dans la Fonction publique ? Il n’y a rien de changé sous le soleil, si on en croit Madia Sene dudit collectif. Ce dernier et ses camarades se sont réunis en assemblée générale ce mercredi pour se lancer un seul mot d’ordre : accueillir Macky Sall à leur "manière", en exigeant de ce dernier "le respect des accords signés".