MULHP / Voeux du nouvel an : Abdoulaye Seydou Sow décore 37 agents, tire un bilan et se projette.

Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique (MULHP), Abdoulaye Seydou Sow a présidé ce matin la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux et de remise de décorations à des agents dudit ministère en activité ou admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite qui se sont distingués avec abnégation et dévouement dans l’accomplissement de leurs missions. " Ce moment de présentation des vœux constitue une occasion privilégiée pour faire un bilan de nos activités au cours de l’année écoulée et de définir ensemble, les perspectives pour l’année en cours", a déclaré Abdoulaye Seydou Sow, ajoutant que l’année 2023 a été un moment d’intenses activités pour les personnels de son département ministériel qui, comme à l’accoutumée, ont fait montre d’abnégation, de loyauté et de sens du devoir pour plus de performance. C'est à ce titre que le secrétaire général du MULHP a rappelé que le ministre a finalisé cette année le processus de révision des codes de l'urbanisme de la construction pour leur adoption. En proposant aussi au chef de l'État à l'adoption des PUD de Thiès et de Mbour, Malika rendant leur dignité à des milliers de familles jadis victimes de spéculations foncières. Selon lui, le ministre Abdoulaye Seydou Sow a encore une fois réparé un préjudice moral qui a permis d’éviter un drame social et de réaffirmer ainsi les relations de confiance entre l'administration et les administrés.

Avant de se lancer sur les perspectives pour l'année en cours, le ministre Abdoulaye Seydou Sow a après avoir félicité les récipiendaires, rendu un hommage à ses illustres disparus en 2023, plus particulièrement, à feu Oumar SOW qui fut directeur général de l’urbanisme et de l’architecture.



"L’année 2024 s’annonce avec autant d’exigences que celle qui s’achève. Nous devons alors maintenir le cap vers un modèle cohérent, tel que déjà initié", a-t-il dit, mettant en priorité, "la vulgarisation des nouveaux codes de l’urbanisme et de la construction ; le renforcement des compétences et des équipements des agents et services du ministère notamment des services déconcentrés ; la poursuite de la généralisation des documents d’urbanisme à toutes les communes ; l'accélération de la mise en œuvre du projet 100 mille logements avec le démarrage du projet spécial département ; la poursuite de la réalisation des projets de renouvellement urbain à l’instar du modèle BARAKA", a laissé entendre le ministre.