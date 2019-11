MEURTRE À TOUBA / Une dame tuée à coups de couteau par son locataire.

Un nouveau drame dans la cité religieuse de Touba. Une femme mariée a été retrouvée morte, poignardée et baignant dans son sang chez elle à Garage Darou. Les langues déliées parlent de meurtre perpétré par un de ses locataires. La gendarmerie et la police sont sur l'affaire. Les rumeurs, non encore confirmées, parlent de tentative de viol. Nous y reviendrons...