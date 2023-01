MEDINA YORO FOULA (Kolda) : absence de caserne de sapeurs-pompiers, de centre d’enrôlement de pièce nationale d’identité, de centre conseil ado…

Le département de Médina Yoro Foula est l’un des plus mal lotis de la région de Kolda. A cet effet, il manque de caserne de sapeurs-pompiers pour secourir les populations en cas d’accidents ou d’incendie ou de feux de brousse. A chaque fois qu’il y a un cas de ce genre, les sapeurs-pompiers viennent de Kolda située à environ 80 kilomètres. Et cette situation rend les choses complexes et difficiles pour ces populations avec l’état chaotique de la route sans goudron pour le moment (les travaux sont en cours).



A cela s’ajoutent le manque de centre d’enrôlement de la pièce nationale d’identité, de centre conseil ado... Mais également le déficit de la couverture du réseau téléphonique vue l’immensité du département. Malgré ces manquements, le département a connu quelques avancées notamment la construction de la boucle du fouladou (en cours), l’implantation de pôle emploi Sénégal entre autres.



Pour les besoins de la pièce nationale d’identité les populations sont obligées de se déplacer à Kolda. Ainsi, elles peuvent attendre des jours avant de pouvoir déposer (la demande est forte). Et c’est une situation difficile que vivent ces populations le plus souvent issues du monde rural et empruntant parfois des pistes dangereuses pour rallier kolda. C’est le même cas pour le centre conseil ado qui devrait conseiller les jeunes filles sur les risques des mariages et grossesses précoces qui freinent le plus souvent leurs études.



A l’heure actuelle, certaines zones du département ne sont pas encore couvertes par le réseau téléphonique et internet. C’est pourquoi, ces populations ont souvent du mal à joindre le service sanitaire pour évacuer leurs malades ou les femmes enceintes.



Il faut rappeler que ce département est devenu presque le bassin arachidier du Sénégal avec des productions record en arachides et céréales.



Madou Diallo