MBACKIYOU FAYE JURE : 'Serigne Sidi Mokhtar me donnait des sommes de 400 millions et de 800 millions... Mais, jamais je n'ai osé acheter un sachet d'eau avec l'argent de la mosquée'

Préposé à la construction de la mosquée Massalikoul Jinaan qui a démarré depuis 2005 et qui a englouti pas moins de 20 milliards de francs Cfa, Serigne Mbackyou Faye a juré hier, la main sur le cœur, n'avoir jamais utilisé un seul franc de cet argent à des fins personnelles, malgré tous ces millions et milliards qu'il a eu à manipuler durant les travaux. Il en a fait la révélation devant Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre lors de la journée dédiée à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké.



D'ailleurs, prenant à témoin Cheikh Ndiaye, chambellan attitré du regretté Patriarche de Gouy-Mbind, le représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar, dira avoir, à maintes reprises, empoché des mains de ce dernier de fortes sommes d'argent. '' Il m'a donné, à l'abri de toute indiscrétion, des sommes de 400 millions, 800 millions, voire 1 milliard que j'ai tout de suite glissé dans ma poche. Il me disait de construire sereinement la mosquée. C'est là que j'ai compris qu'il ne serait pas de ce jour. Mais là où il est, je sais qu'il a gagné l'estime de son ancêtre Serigne Touba. ''



Serigne Mbackyou Faye de préciser que chaque franc a été utilisé pour les besoins de l'érection de l'édifice. '' Je n'ai jamais utilisé, ne serait ce que pour acheter de l'eau à boire, l'argent de la mosquée. Je n'ai jamais utilisé cet argent pour entrer dans un restaurant ou pour me payer un billet d'avion. Je le dis pour rendre grâce à Dieu qui m'a octroyé les moyens financiers capables de gérer par moi-même ces frais. ''



Il poursuit : '' Même pour émettre un chèque, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké requerrait en plus de sa signature, celles de Serigne Mountakha Mbacké et de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké. L'argent était versé dans un compte où il était nécessaire d'avoir, pour le décaissement, les signatures de Serigne Mountakha et de Serigne Bassirou Abdou Khadre en plus de la mienne. "



Cette sortie sert de réponse à ces jeunes Mbacké-Mbacké qui ont, à travers les réseaux, demandé à ce que des audits soient engagés pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion des fonds...



Mbackiyou Faye donnera, séance tenante, à Serigne Mountakha Mbacké un aadiya de 200 millions de francs Cfa et 20 millions à Serigne Bass Abdou Khadre en plus de 2 exemplaires de Coran couverts d’or...