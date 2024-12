MBACKÉ - Wally Seck éteint le feu qui couvait déjà … Le concert du 25 décembre annulé par la menace Baayfaal…Les jeunes et leurs cocktail Molotov

Cela fait au moins deux mois que les jeunes de Mbacké et de Touba préparaient avec une certaine chaleur le concert de Wally Seck au stade Iba Gueye. Il était prévu pour le 25 décembre. Une belle campagne de communication avait été déployée par la promotrice. Malheureusement, c’était sans compter avec la menace Baayfaal qui pendait comme une épée de Damoclès sur la « tête » de l’événement.

LES BAAYFAAL NE RIGOLENT PAS

En effet, depuis un certain temps , le « kurel Samm warmaay Touba » a remarqué que des foules quittaient souvent Mbacké pour rentrer dans la cité. Il s’agissait de jeunes de tous sexes qui revenaient des matches de football navétane organisées par l’Odvcav. ( Touba compte à ce jour 24 équipes de foot navétane , soit dit en passant, au moment où Mbacké en liste 23 ).« Rien que ne type de rassemblement perturbe la quiétude de la cité » nous soufflait un chef religieux. En réaction à ce type de comportement, les Baayfaal avaient déjà sévi en alpaguant plus d’une centaine de jeunes qui venaient de terminer le derby Ndamatou Vs Ocass, il y’a moins de deux semaines . 139 d’entre ces derniers s’étaient retrouvés les têtes rasées. C’était la sanction qui leur avait été infligée.

Depuis, le retour en masse de manifs organisés à Mbacké s’est greffé aux interdits. Un leader d’une équipe de foot basée à Touba nous confie au téléphone : « Serigne Mountakha avait clairement demandé aux jeunes qui veulent s’adonner à certaines pratiques prohibées à Touba d’aller à Mbacké. Nous ne jouons pas le football dans la cité religieuse. Et quand nous revenons de Mbacké, nous nous arrangeons pour ne fouler au pied aucune prescription. Par conséquent , c’est eux qui vont au-delà de leur champ d’action et pas nous ». ( Notre interlocuteur a tenu mordicus à ce que son identité soit maintenue dans l’anonymat).

RIPOSTE DES JEUNES VIA LES RS

Conscients du fait que rien que la volonté d’ aller prendre part au concert à Mbacké était synonyme de « sacrilège », beaucoup de jeunes se sont rétractés. Cependant , une autre frange avait , sciemment , décidé de braver les interdits. D’abord, un groupe watshapp a été créé et baptisé : « And Khekh Baay Fall Yi ». Lorsque nous faisons la capture d’écran, il y’avait 247 membres. Le groupe s’est élargi entre temps . Dans les échanges , il était clair que certains d’entre étaient déterminés à apporter la riposte. Une échange verbale entre un chef religieux Baayfaal et un membre dudit groupe fait même état de l’approvisionnement en cocktail molotov du côté des « jeunes rebelles ».

Pire , dans une vidéo ventilée dans le net, un jeune annonçait son engagement à remplir 09 bus devant la grande mosquée de Serigne Cheikh Saliou Mbacké , en prenant l’engagement de ne pas se laisser faire si jamais les Baayfaal venaient à intervenir. Ce qui précède présageait d’emblée des heurts.

WALLY DÉSAMORCE LA BOMBE

Informé de la vive tension qui régnait dans la cité , Wally Seck a , finalement, pris la responsabilité sur lui d’annuler le concert . Une décision qu’il a annoncée hier. « Si je savais que ce concert que j’avais décidé de tenir à Mbacké allait susciter des remous , jamais je ne l’aurais envisagé. Je remercie l’organisatrice pour avoir accepté de renoncer , car elle pouvait bien maintenir. Que ceux qui avaient déjà fini d’acheter des billets sachent que ces billets restent valables . Nous leur proposerons un autre lieu prochainement. Je ne souhaite pas que mon nom soit mêlé à des problèmes, surtout quand c’est la communauté mouride et les Baayfaal qui sont concernés ».

CE À QUOI IL FAIT S’ATTENDRE !

Avec cette décision de Wally , l’on peut désormais craindre deux à trois choses . D’abord que les musiciens prennent la mesure du danger qu’ils courent en organisant des concerts à Mbacké et qu’ils se résolvent à barrer cette destination de leurs programmations( même si Momo Dieng et Kéba Seck se sont produits cette semaine à Mbacké ) , ensuite que les 23 Asc de Touba soient amenées à disparaître des tableaux navétanes de Mbacké et qu’enfin… Nous y reviendrons !