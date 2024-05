MBACKÈ - Vers la construction d’un centre de formation professionnelle qui devra coûter plus d’un milliard 700 millions de francs

Après avoir, pour la première fois agi dans la région de Diourbel en 1962 avec la pose de la première d’un hôpital qui fut inauguré le 26 mai 1966, Henrich Lübcke en l’occurrence, l’Allemagne revient à travers un nouveau partenariat qui devrait aboutir à l’érection d’un centre de formation professionnelle. Ce lundi 27 mai 2024, c’est l’ambassadeur Allemand , en compagnie du ministre de la formation professionnelle Ndieck Sarre qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux devant le maire de la commune Gallo Bâ. En plus de Mbacké, Kolda et Ziguinchor bénéficieront du même projet .



Il s’agira de dégager la rondelette somme de 35 millions euros soit environs 22,8 milliards de francs pour les centres en question en plus des équipements qui devront les accompagner. Le diplomate de préciser qu’il s’agira plus précisément d’un centre d’apprentissage moderne , spacieux et doté d’ équipements de qualité et adaptés aux besoins du marché du travail. Il y sera enseigné le froid , la climatisation, la mécanique automobile , la menuiserie et l’électricité. Sönke Siemon d’annoncer que la coopération allemande projette aussi de construire, toujours à Mbacké et très prochainement, un Institut supérieur d’enseignement professionnel pour les filières d’énergie renouvelables et celles de l’environnement.



Prenant la parole , le ministre Ndieck Sarré estimera que le Projet de Formation Professionnelle et de l’Emploi (PFPE) est une étape importance processus de la transformation structurelle de notre économie à travailler la capacitation de nos jeunes. Il confiera que son ministère compte former 2000 jeunes , construire, réhabiliter et équiper 08 établissements. Plus de 11 milliards ont été dégagés pour.



Le maire de Mbacké ne manquera pas , quant à lui, de faire part de son satisfecit. « Ce centre va participer, sans aucun doute , à davantage assurer la promotion, la qualification, l’employabilité et une insertion des jeunes en permettant une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins réels du marché de l’emploi. Je tiens à remercier le gouvernement du Sénégal et le gouvernement fédéral allemand. La commune de Mbacké attend une autre cérémonie de pose de première pierre qui , je l’espère va se faire dans les prochains jours. Mbacké a été choisie parmi les 15 sur les 45 départements devant un centre de formation professionnelle devant accueillir les filles. Le terrain est déjà disponible ».