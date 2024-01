MBACKE, SEN'EAU ET LES 2 MILLIARDS DE DETTES / La réponse du Premier ministre invité par les populations à aider à faire passer l’éponge.

Mbacké paiera-t-elle à la Sen’Eau sa dette de 02 milliards accumulée suite à son refus de payer les factures depuis 02 ans sous prétexte que l’eau proposée est mauvaise et non commercialisable ? La question est encore agitée surtout que les associations qui se battaient pour qu’une eau meilleure soit proposée estiment qu’il n’y a point de dettes et qu’il serait même prétentieux de revendiquer des indemnités. Venu procéder à l’inauguration des nouvelles installations qui ont déjà commencé à produire une eau de très haute facture , le Premier ministre a été invité à travailler à l’annulation de cette dette . Amadou Bâ, qui a eu droit à un accueil exceptionnel, promet d’étudier le dossier non sans signaler qu’une solution sera ( de toutes façons) trouvée.