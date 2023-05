MBACKÉ - Les jeunes Apéristes des communes rurales se disent isolés et accusent Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé de privilégier leurs camarades de Touba

Les jeunes Apéristes des 14 communes rurales du département de Mbacké ne cachent plus leur désarroi. En conclave à Darou Salam Typ pour mûrir leur plan de réaction face à ce qu’ils considèrent comme une injustice, ils ont regretté leur mise à l’écart quand il s’agit de distribution de postes de responsabilité et leur suremploi quand il est question de faire le travail de terrain. Aliou Touré, coordinateur des jeunes Apéristes de Taïf et chargé de la communication des jeunes du monde rural, de pointer directement du doigt Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké.

« Il lui a été donné de distribuer 17 postes de chargés de mission. Et à ce jour aucun jeune du monde rural n’a été nommé. Et pourtant, quand il y’a élections, c’est nous qui gagnons nos localités au moment où Touba perd systématiquement. Lors des dernières élections, parmi les 35.000 voix obtenues, le monde rural a glané 16.400 voix. C’est nous qui gagnons et c’est nous qui travaillons et quand il y’a des récompenses, nous sommes oubliés... »

Aliou Touré de préciser que les jeunes du monde rural sont d’attaque pour que l’injustice politique soit réparée. « Si les choses ne changent pas, nous prendrons les mesures qu’il faudra. » Des propos renchéris par Bara Lam qui estime que le monde rural est laissé en rade et non pris au sérieux. « Cheikh Abdou Bali ne répond à aucune de nos invitations quand nous organisons des manifestations politiques et ne s’enquiert jamais de nos préoccupations. Nous n’inscrirons pas le ministre Gallo Ba dans le même registre même si nous attendons plus de présence de sa part. Notre principal souci c’est, nous le repétons, ce leadership incarné par Cheikh Abdou Bali qui nous porte préjudice ».

Serigne Sy de Madina abondera dans le même sens. Pour lui, « c’est juste incompréhensible qu’au niveau de l’Apr, ce sont toujours les perdants qui sont honorés et récompensés et les gagneurs oubliés et écartés. »