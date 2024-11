MBACKÉ / Gallo Bâ entérine son soutien à Sonko : « Avec le départ de Macky , j’ai repris mon indépendance politique »

DakarActu- Touba vous avait exposé dans la détail l’entretien que le Premier Ousmane Sonko avait accordé à Gallo Bâ, accompagné de ses collègues maires du département de Mbacké. Au terme d’un huis-clos que les énarques ( Bâ et Sonko) ont eu par la suite , il en avait résulté l’engagement de l’ancien ministre de la fonction publique de Macky à acter son départ du bateau Républicain pour un soutien au Pastef en perspective des législatives . Aujourd’hui, il est clair que ce soutien ira au-delà desdites joutes électorales.

« Nous avons fait de notre mieux pour faire de Mbacké une localité rayonnante. Lorsque j'ai été élu maire de Mbacké , le Président Macky Sall m’avait reçu pour me demander de venir lui prêter main forte. Je l’ai accompagnée jusqu’au terme de son mandat avec respect et considération. Aujourd’hui, j’ai récupéré mon indépendance politique et j’ai décidé , pour ce qui reste de ma carrière politique, de me consacrer entièrement à Mbacké ».