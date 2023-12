MBACKÉ - Embrouille à la mairie - Un adjoint au maire porte-plainte pour insultes publiques, violences et accuse l’édile d’avoir…

Lamine Bara Gaye , adjoint au maire de Mbacké, vient de déposer une plainte au commissariat de police. Le leader politique accuse des proches du maire Gallo Bâ, qu’il a identifiés, de l’avoir abreuvé d’insultes, jeté du sable et de la salive, bousculé. Les conseillers municipaux étaient réunis pour les besoins du vote du budget 2024.

Lamine Bara Gaye accuse clairement le maire , par ailleurs ministre de la République, d’avoir « recruté des nervis pour lui réserver spécialement ce traitement ».





En sa qualité de conseiller municipal proche du maire , Saliou Dieng a préféré énergiquement démentir le recrutement de nervis. « C’est lui Bara Gaye qui s’est installé dans cette logique d’adversité en affirmant, dès sa prise de parole , que son fils lui avait demandé de ne pas venir parce que des gens s’étaient préparés pour l’humilier. Il est venu avec son grade-du-corps et s’est permis de poser des questions et de filer, comme à son habitude sans attendre les réponses à ses interpellations.



Au-delà de cette histoire qui atterrit à la police le budget pour la gestion 2024 a été adopté. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 675 089 921 Fcfa contre 1 433 898 115 Fcfa en 2023, soit une augmentation de l'ordre de 241 191 806 Fcfa.