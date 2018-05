MALICK FALL (Saes) SUR LA GRÈVE DES ÉTUDIANTS : ' Même les rats, quand ils ont faim, sortent de leurs terriers ! '

Que le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis '' au firmament de sa carrière '' ait été limogé suite à la mort de l'étudiant Fallou Sène, chagrine hautement Malick Fall. Le Secrétaire Général du SAES , invité du Grand Jury de ce dimanche, trouve quand même que ce '' limogeage entre dans l'ordre normal des choses ''. Pour lui, '' c'est une erreur d'appréciation qu'il a faite de bonne foi. C'est une chaine de responsabilité, et chacune des personnes impliquées dans cette chaîne devrait en répondre. " Le syndicaliste de se désoler. '' La question des bourses est récurrente. Il ne se passe pas une année sans des retards qui obligent les étudiants à sortir dans la rue. Ces situations ne doivent plus se reproduire. Combien d'étudiants sont tués ou handicapés à vie à cause des bavures ... Même les rats, quand ils ont faim, ils ont besoin de sortir de leurs terriers. ''



Malick Fall de reconnaître aux étudiants le droit de demander que les ministres de l'Enseignement supérieur, des Finances, des Armées et de l'Intérieur soient démis de leurs fonctions précisant que son syndicat ne prendra jamais une position pareille au vu de son statut sensiblement différent de celui des manifestants.