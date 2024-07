MAGAL Touba 2024 - Un riche programme en perspective jalonné de conférences, de récitals de Coran et de diverses autres activités

Comme pour les années précédentes, le comité d’organisation du Grand Magal va dérouler un riche programme qui commencera par une série de conférences. Le thème général , confié Serigne Mame Mor Hamdy sur ndigël de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké, traitera de l’éducation des populations face à la mondialisation et à ses péripéties. Ces conférences seront animées par de grands chercheurs sous la houlette de la commission Culture et Communication dirigée par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.



Le 1er Safar sera marqué par une opération d’investissement humain de grande envergure qui sera animée par la communauté Baayfaal. Les services de l’État, l’association Touba Ca Kanam et les dahiras viendront en renfort, comme c’est généralement le cas depuis toujours.



Le Magal sera aussi ponctué de récitals de Coran du 1er Safar au 12 safar. Cette lecture du livre Saint sera ininterrompue le 17 safar et le 18 safar.



Un panel de dimension internationale , avec à la baguette le « Rawdu Rayaahin », est prévu le 17 safar et traitera du mouridisme au Sénégal et en Mauritanie 100 ans après la disparition du Cheikh. Il sera suivi d’un autre panel le 18 Safar. Celui-ci se tiendra , cette fois-ci, dans les locaux de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim.



Pour cette année , les dignitaires Mourides qui ont été choisis comme modèles sont Serigne Mor Kouna Mbacké dont la famille recevra la délégation du comité le 11 août et Serigne Alioune Diouf Lambaye, le lendemain . Tout sera clôturé par la cérémonie officielle organisée le 19 Safar. Pour le moment 20 délégations étrangères ont confirmé leur présence à Touba.