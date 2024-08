MAGAL 2024- Mbaye Dione reçu par le Khalife et son porte-parole, sollicite des prières pour Moustapha Niasse et annonce du renouveau au sein de l’AFP

C’est accompagné de Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké et de plusieurs de ses collaborateurs et autres responsables de l’AFP que Mbaye Dione, maire de Ngoundiane et émissaire de Moustapha Niasse à Touba, a été reçu par le Khalife Général des Mourides. Un moment solennel lors duquel le patriarche a formulé des prières au profit de son hôte et de l’ensemble de sa délégation. Visiblement satisfait d’avoir effectué son ziar auprès du Saint homme , le leader politique s’est rendu auprès de Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Une occasion qu’il a saisie pour solliciter des prières au profit de Moustapha Niasse afin que Dieu accorde à ce dernier une retraite paisible. « Nous avons l’ambition de pérenniser son héritage politique. C’est un homme d’État au vrai sens du terme et nous lui devons beaucoup pour tout ce qu’il a fait pour ce pays. Il fait partie de ces gens qui ont construit l’État du Sénégal. Aujourd’hui , il a l’ambition de céder le flambeau à la jeunesse» dira substantiellement le maire de Ngoundiane.



Dans sa réponse , Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre se réjouira de recevoir son hôte en cette veille de magal, non sans marteler l’amitié qui les lie . Et c’est sans transition que le chef religieux se plaira aussi de revendiquer les relations singulières qu’il entretien avec Moustapha Niasse. Des relations qui étaient, dit-il, nouées par Serigne Saliou Mbacké, alors qu’il n’était même encore Khalife général des Mourides. « Je garde de lui sa prestance religieuse et sa carrure d’homme politique qui aime son pays . Il y a entre lui et moi une sincère proximité qui implique chez lui un attachement inconditionnel. Que Dieu lui accorde une longue de vie ! ». Il poursuit. « La politique peut être une forme d’adoration de Dieu. Tout dépend des gens et de leurs objectifs. Je ne fais que vous exhorter , vous hommes politiques de ce pays, de veiller à consolider la paix. Malgré les divergences, obligation vous est faite de garder intacte la sérénité et la concorde pour le bien des populations ». Mbaye Dione , après ces entretiens avec le Khalife et son porte-parole a, par ailleurs , été reçu chaleureusement par d’autres personnalités religieuses de Touba. C’est le cas notamment de Serigne Moustapha Abdou Lakram, de Serigne Sidy Abdou Khadre Mbacké, de Serigne Cheikh Bombaly, de Serigne Cherif Ibn Serigne Fallou Mbacké etc…