MAGAL 2024 - L’ARTP sur les talons des opérateurs de téléphonie mobile pour que soit assuré un service de bonne qualité.

Comme à l’accoutumée, l’ARTP a effectué une descente dans la cité religieuse en perspective du Grand Magal pour effectuer des visites de prospection au niveau des opérateurs de téléphonie mobile.

Dahirou Thiam, le DG, dira beaucoup compter sur ces opérateurs pour assurer aux clients, une qualité de service adéquat. Il précise que lui et sa délégation ont même procédé à des tests de qualité de services en arrivant et plus précisément lorsqu’ils étaient sur l’autoroute Ila Touba. Des injonctions ont, d’ailleurs, été faites à leur égard et des solutions de variant être apportées aux quelques désidératas enregistrés.