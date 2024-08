MAGAL 2024 - Ecotra redéploie sa flotte à Touba et prédispose 95 travailleurs.

Comme c’est le cas depuis 07 ans, l’entreprise Ecotra, une fois de plus, a déployé sa flotte dans la cité religieuse en cette veille de Grand Magal.



Sous la conduite du directeur technique Alpha Samb, un impressionnant nombre de machines ont été déployées. À Sam où elles sont visibles, on remarque aisément bien prédisposés, des gradeurs, des compacteurs, des bulldozers, des viseurs, des chargeurs, une cinquantaine de camions bennes, des camions citernes etc...



Au total, 95 personnes ont été mobilisées pour assurer les travaux de terrassement et de remblai. Venu représenter le Khalife des Mourides, Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké se réjouira des efforts fournis avant de prier pour l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla.