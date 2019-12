MAER / Commercialisation de l’arachide : « Il faut que la réglementation soit bien appliquée pour qu’il n’y ait pas une concurrence déloyale et permettre à nos huiliers de bien collecter" (Pr.Moussa Baldé, MAER)

Quelques semaines après le démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide, le MAER a convoqué l’ensemble des acteurs impliqués dans cette campagne pour évaluer et échanger sur les solutions qui vont améliorer la présente campagne qui se déroule actuellement sur le terrain.

Selon le ministre Moussa Baldé,« le volume de collecte déjà sur place est à peu près le même à la même date de l’année dernière soit environ 200.000 tonnes. La différence notée cette année c’est que les exportateurs remportent la mise avec un pourcentage de 99%. Les huiliers se retrouvent avec 1% ». Selon toujours le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, le volume de semence déjà collecté tourne autour de 15.000 tonnes soit un plus que le volume de l’année dernière. Cependant une concurrence déloyale est parfois notée et certains acteurs dénoncent la facilitation de l’octroi des agréments. Le ministre du MAER a annoncé une collaboration avec le ministère du commerce pour mieux réglementer le secteur. Selon Moussa Baldé, « il faut que la réglementation soit bien appliquée pour qu’il n’ y ait pas une concurrence déloyale et permettre à nos huiliers de bien collecter. Ainsi nous comptons sur l’appui du ministère du commerce. Ensemble on va gérer ces quelques difficultés », a –t-il ajouté. Cette rencontre s’est tenue ce 30 décembre à la Sphère ministérielle OTD de Diamniadio.