Lutte contre les changements climatiques à Kolda : Les producteurs indemnisés à hauteur de 14 millions par l'assurance agricole (CNAAS)

La compagnie nationale de l'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) indemnise les producteurs de 21 groupements du PADAER II à hauteur de 14 millions f CFA dans le cadre du changement climatique. Ainsi, ce sont 21 millions de f CFA qui ont été remis aux producteurs dans la région de Kolda. Et ce sont les derniers assurés pour l'année 2023 qui viennent de recevoir leur compensation financière. Aujourd'hui, l'assurance agricole devient une réalité au Fouladou avec les efforts de sensibilisation qui ont permis de lever tout préjugé sur l'assurance.

En ce sens, Omar Cissé Sow, ingénieur agronome (directeur technique et commercial/CNAAS) estime que les montants remis témoignent de l'appropriation de l'assurance agricole. Dans la même dynamique, avance Abdoul Latif Diallo chef d'antenne Padaer 2/Kolda, soutient qu'avec les changements climatiques l'assurance agricole doit être au cœur du système agricole pour le bonheur du producteur.

Pour Cheikh Oumar Baldé, vice-président de l'union des coopératives agricoles de Kolda, "c'est une aubaine pour nous de recevoir cette indemnité face au changement climatique devenu une réalité au Fouladou. En ce sens, l'assurance agricole vient à son heure et aujourd'hui nous allons nous partager une somme importante. Dans la foulée, je remercie le Padaer à travers son chef d'antenne, Monsieur Diallo et la CNAAS. C'est pourquoi, j'invite les producteurs à s'approprier de l'assurance agricole avec le changement climatique."

Cette rencontre a permis aussi de faire un bilan de la campagne 2023 dans le cadre de l'assurance agricole. Ainsi, c'est une deuxième cohorte qui vient d'être indemnisée puisque d'autres l'ont déjà été pour la première campagne. En ce sens, l'assurance agricole concerne le déficit de pluie, de rendement, mort d' animaux ou gâchis de matériel de travail.

À en croire Omar Cissé Sow, "en posant ces actes, la CNAAS a montré que l'assurance agricole est une réalité. En ce sens, j'invite les producteurs à se l'approprier car étant une structure étatique et non privée. Ainsi, la CNAAS compte dans cette dynamique accompagner les producteurs. Et dans ce sillage, le producteur ne donne que 50 pour cent et le reste est pris en charge par la CNAAS avec zéro taxe."

Les domaines d'intervention de l'assurance agricole sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Pour Abdoul Latif Diallo, "aujourd'hui nous sommes en atelier bilan avec notre partenaire la CNAAS. Et c'est un partenariat qui a porté ses fruits avec l'indemnisation des organisations paysannes du programme à hauteur de 14 millions environ sur la production agricole. En ce sens, j'appelle les producteurs à assurer leur production face aux changements climatiques..."