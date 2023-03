Lutte contre les Shebabs à la corne de l’Afrique : Les USA entrent dans la guerre et présagent des succès

Les Etats unis en croisade contre les agissements terroristes du groupe des Shébabs qui officient en Afrique de l’Est. Face à la presse dans un webinaire le général Michael Langley, commandant Africom a manifesté l’engagement des Etats-Unis à lutter contre le terrorisme. Le commandant de renouvelle l’accompagnement aux Etats de la corne de l’Afrique. « Nous soutenons le gouvernement fédéral somalien dans sa campagne pour interrompre les opérations terroristes en Somalie. Nous aidons le gouvernement à renforcer ses capacités et améliorer ses stratégies. Lu but c’est de lutter contre le terrorisme et avoir une vision globale de la Somalie » fait-il savoir.





Toutefois, il souligne que l’Ethiopie et le Kenya participent à l’amélioration de la formation de l’armée Somalienne parce qu’ils perçoivent que la menace d’Al Shabab en Somalie menace également leurs frontières. Ils sont sur la même longueur d’onde que le président Cheikh Mohamed de la Somalie. Ils assistent l’armée somalienne. Cela c’est de bon augure pour des succès à l’avenir. La Djibouti aussi s’investit dans la stabilité de la Somalie. Elle repousse Al Shabab et perturbent leur activité en Somalie » se félicite le général qui a ébruité la situation du Tigré qui inquiète toute l’Afrique.





Revenant sur la situation du Tigré, il note avec prudence qu’ « il y a une paix fragile ». Ainsi, note-t-il que l e processus diplomatique fonctionne pour l’instant. Mais il va falloir des efforts persistants des deux parties pour essayer de consolider cette paix.





Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique est l’un des sept commandements combattants géographiques interarmées et est responsable de toutes les opérations et activités militaires américaines pour protéger et faire progresser les intérêts nationaux américains en Afrique.