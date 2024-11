Lutte contre le VIH/Sida : le Sénégal réaffirme son ambition d’élimination d’ici 2030

Le Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) a réuni les acteurs clés de la lutte contre le VIH/Sida à l’occasion de la 4ᵉ édition des Journées Scientifiques Sida. Placée sous le thème "Vers l'élimination du Sida : intégration, innovation et impact", cette rencontre a été marquée par des échanges riches autour des avancées et des défis dans la lutte contre cette pandémie.



Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale, a inauguré l'événement au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko. Dans son allocution, il a souligné l’engagement renouvelé du Sénégal en faveur d’une riposte inclusive et intégrée contre le Sida.



Le ministre a mis en avant le Plan stratégique national 2023-2030, qui ambitionne une approche multisectorielle pour combattre le VIH/Sida, la tuberculose, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre plus large de Sénégal 2050, un programme visionnaire axé sur le développement du capital humain et l’équité sociale.



« Garantir une souveraineté nationale passe par un accès équitable à la santé pour tous », a affirmé Ibrahima Sy, soulignant l’importance de bâtir un système de santé harmonisé, capable de fournir des soins de qualité tout en luttant contre la stigmatisation.



Vers l’élimination du Sida : une priorité nationale



L’événement a également permis de magnifier les efforts des acteurs engagés dans cette lutte, qu’ils soient issus de la société civile, du secteur public ou des partenaires internationaux. L’objectif est clair : éliminer le Sida en adoptant des stratégies innovantes, notamment grâce à l’intégration des services de santé et à une participation communautaire accrue.



Les Journées Scientifiques Sida rappellent ainsi que le Sénégal est résolument engagé dans la bataille contre le VIH, dans une démarche à la fois inclusive et ambitieuse. Cependant, pour atteindre l’élimination de l’épidémie, des efforts soutenus, un financement renforcé et une volonté politique ferme restent nécessaires.



L'appel à une synergie des acteurs et à une mobilisation collective est désormais lancé, avec l'espoir qu'à l'horizon 2030, les fruits de ces engagements transforment cette ambition en réalité.