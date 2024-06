Lutte contre la recrudescence des accidents: Les parties prenantes convoquées à une réunion du CRD

Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation et en relation avec l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), les parties prenantes sont convoquées à une réunion du comité régional de Développement, ce mercredi 12 juin 2024, dans un hôtel de la place. L'objectif de cette rencontre renseigne une note exploitée par Dakaractu est de traiter les opérations de contrôle routier. Elle vise à informer et à sensibiliser les acteurs sur la sécurité routière, mais également à recueillir leurs préoccupations ainsi que leurs recommandations pour la réduction des accidents et une meilleure prise en compte de leurs attentes, renseigne le document signé le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall.