Lutte contre la pauvreté à Kolda : Younoussa Mballo (coordonnateur PROVAL/CV), un ingénieur agronome au chevet de la jeunesse...

Younoussa Mballo, est très connu des koldois. Ce brillant ingénieur agronome qui a bouclé plus de trente ans de service, tourne son regard vers la jeunesse de sa région. Dans le cadre du programme qu'il dirige notamment le Proval/CV, il a installé plusieurs fermes agricoles. Ce programme qui est appelé à maîtriser l'eau pour une agriculture résiliente, a fini de faire ses preuves.



C'est ainsi que les jeunes se sont appropriés ce concept pour sortir du chômage et de la pauvreté en travaillant la terre chez eux. Dans cette dynamique, plusieurs fermes sillonnent les terroirs où les jeunes affichent ouvertement leur fierté. Aujourd'hui, le marché urbain jadis en rupture de produits verts frais est inondé en légumes.



À cet effet, les bénéficiaires des fermes emploient des jeunes issus du milieu rural défavorisé. A celà s'ajoutent, des pistes de production qui ont contribué de façon considérable au désenclavement de certaines localités de la région. Dans la foulée, cela a permis l'acheminement et l'écoulement rapide des produits vers le centre urbain réduisant les pertes notées dans le passé.



Du coup, ce geste a amélioré remarquablement le quotidien de ces populations rurales. Toujours dans cette rubrique, l'installation également de mini-forages a facilité l'accès à l'eau potable et le développement de chaînes de valeurs. Et l'introduction de l'aquaculture est une des nouvelles initiatives de Younoussa Mballo pour augmenter le revenu des jeunes. Ainsi, avec cette innovation le taux des migrations irrégulières a drastiquement diminué.



Par exemple Ousmane Baldé bénéficiaire d'un périmètre maraîcher à Guiro Yéro Alpha où actuellement toutes les femmes du village y trouvent leur compte. Avant l'arrivée du programme proval/CV dans ce village, les conditions étaient difficiles pour les femmes mais avec cette ferme, c'est devenu un vieux souvenir. D'ailleurs, ces femmes aujourd'hui ravitaillent en gombo, aubergines, oseille et autres villages environnants.



Ousmane Baldé bénéficiaires de la ferme estime que les autres programmes devraient copier le modèle du proval/CV. A ce titre, il précise " Younoussa Mballo reste pour moi incontestablement l'un des meilleurs coordonnateurs de programme. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes..." Ce programme et ses efforts sont en train de devenir une solution pour l'emploi des jeunes, lutter contre les migrations irrégulières et la pauvreté.