Lutte : Sokh étale son palmarès et exprime sa frustration de ne plus avoir de combat.

Absent de l'arène pour manque de challenger, Sokh s'en est pris à ses probables adversaires, notamment à Diène Kaïré. "J’ai un bon palmarès et je suis de retour. J'ai ai eu 17 combats et 13 victoires, donc Diène Kaïré doit me faire face."

Le pensionnaire de l’écurie Mbolo étale sa frustration de n’avoir pas de combat. « Dans l’arène, il y a des bras longs pour avoir un combat », ajoutera-t-il...