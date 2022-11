Lutte : Revivez les temps forts du départ de Ama Baldé en direction de son face à face avec Gris Bordeaux...

C’est une foule monstre et une longue caravane de motos et de véhicules qui ont accompagné le lutteur de Pikine, Ama Baldé, ce mardi soir, en direction des locaux de la 2stv. Pour son premier face à face avec son futur adversaire, le 3ème tigre de Fass (Gris Bordeaux), Ama et ses fans ont assuré le spectacle en vue de leur combat prévu le 5 février 2023…