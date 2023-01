Lutte / Point de presse : Marley avertit, son adversaire « Sokh ne m’intimide pas (…) »

La défaite du Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, face à son adversaire Boy Niang 2, samedi passé, a motivé encore plus Marley, lutteur de l’écurie Papa Kane. Pour le lutteur de Guédiawaye, son combat contre son adversaire Sokh de Pikine, fera taire beaucoup de rumeurs.

À cause du deuil national décrété par le président de la République Macky Sall, Marley a tenu un point de presse et non un open presse.

Dès le début de ses propos, le lutteur n’a pas manqué de compatir à la douleur des victimes et de prier pour le repos de l’âme des défunts.

Comme à son habitude, Marley s’est acharné sur Sokh, promettant de le terrasser. « Les lutteurs de Pikine me connaissent bien, j’ai depuis très longtemps été leur bête noire », a déclaré Marley. Sokh ne fera pas le poids contre lui, a-t-il conclu..