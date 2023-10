Lutte : L’affiche Zarco vs Niang Bou Ndaw ficelée par Gaston Productions !

À peine une semaine après sa belle victoire sur Bour Sîne, à l’aréne nationale de Pikine. Le jeune lutteur de Guédiawaye Niang bou Ndaw vient de signer un nouveau contrat pour affronter la terreur de Grand Yoff, Zarco ! Un combat extrêmement alléchant qui a été démarché et ficelé par le groupe événementiel Gaston Productions dirigé par Makane Mbengue . Ce dernier en a fait l’annonce ce dimanche à travers un point de presse organisé à cet effet.



Très confiant, Niang Bou Ndaw estime qu’il a toutes ses chances face à Zarco qui est plus expérimenté avec une longue présence dans la lutte avec frappe. « Je suis jeune, puissant et très déterminé, je n’ai rien à craindre venant de mon adversaire » a-t-il prévenu. Quant à son futur vis-à-vis qui prépare déjà un combat contre Diène Kaïré le 17 décembre prochain, il n’a pas fait le déplacement. Ceci laisse aisément présager que le combat opposant Niang bou Ndaw à Zarco aura lieu en 2024 avec le retour annoncé des mini tournois de lutte dénommé « CLAF. »