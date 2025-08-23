Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026

Un grand combat de lutte sénégalaise est annoncé. Gaston Productions (Gaston Prod) va organiser le duel entre Ada Fass et Eumeu Sène, prévu pour le mois d’avril 2026.



Ce face-à-face opposera l’ancien roi des arènes, Eumeu Sène, à Ada Fass, l’un des jeunes lutteurs les plus prometteurs de sa génération.



Avec cette affiche, Gaston Prod confirme encore une fois son rôle de promoteur incontournable dans l’arène sénégalaise. Les amateurs de lutte attendent déjà ce rendez-vous qui promet spectacle et intensité.