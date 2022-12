Lutte : Face à face Balla Gaye 2 - Boy Niang 2, le 25 décembre, Open Press prévus le 26 à Pikine et le 27 à Guédiawaye…

On en sait un peu plus sur la date du dernier face à face entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2, avant leur opposition à l’arène nationale de Pikine le 1 janvier 2023. L’information a été confirmée par Makane Mbengue, le promoteur de lutte et fils de Gaston Mbengue, dans les colonnes de Record.Une semaine avant leur combat, un ultime face à face entre l’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2 et son challenger Boy Niang, est prévu dans un cadre et à une date pour le moment inconnus. Cependant, deux Open Press sont prévus le 26 (Pikine) et le 27 décembre chez Balla Gaye à Guédiawaye… Les amateurs de lutte seront servis !