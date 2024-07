Lutte : Ada Fass suspendu un an ferme par le CNG !

Par Le CNG Le comité national de gestion de la lutte (CNG) a suspendu le lutteur Ada Fass pour une durée d'un an ferme suite à son comportement jugé malvenu lors de son combat contre Gouye Gui, le 30 juillet 2024, à l'Arène nationale. Selon la notification de suspension signée par le président du CNG, Ada Fass a manifestement retardé de son propre chef la poursuite des combats, provoquant ainsi une fin tardive du gala organisé par Albourakh Events informe « Les Arènes. »



Le CNG a constaté une violation flagrante et volontaire des règles de lutte de la part du lutteur. Par conséquent, le bureau du CNG a pris les décisions suivantes lors de sa réunion du 1er juillet 2024 : le lutteur recevra son reliquat après déduction des pénalités financières et il est suspendu pour une durée d'un (01) an ferme à compter de la date de signature de la notification.