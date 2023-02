Lutte : A l’issue d’un combat épique contre Gakou 2, bébé Diene déclaré vainqueur sur décision arbitrale …

Les amateurs de lutte sont restés sur leur faim ce samedi, à l’issue du combat de lutte avec frappe qui mettait aux prises bébé Diene à Gakou2. À l’arène nationale de Pikine, il aura fallu une longue et très rude bataille entre les deux jeunes lutteurs pour connaître le vainqueur. Et, c’est le léopard de la médina, bb Diene qui a été déclaré vainqueur à la fin du temps réglementaire et de la prolongation.

Un goût d’inachevé pour les supporters de deux camps ainsi que les deux protagonistes qui ont livré un combat épique. Néanmoins, bébé Diene a été le plus entreprenant dans ce duel qu’il tenté de remporter de plusieurs manières, sans succès. Ayant récolté pas moins de quatre avertissements, coutre deux pour son adversaire, Gakou2 a été logiquement déclaré perdant sur décision arbitrale.