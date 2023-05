Loyer : Cette nouvelle proposition de loi introduite par le vice-président de l’Assemblée, le Dr Malick Diop

C’est une proposition qui avait été faite même lors de la session plénière pour le vote du budget du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique. Dans le cadre de la réforme sur le loyer, le Dr Malick Diop avait proposé que la caution des locataires qui était destinée aux bailleurs, soit reversée à la caisse de dépôts et consignations. En effet, le Dr Malick Diop vient de déposer ce lundi auprès du président de l’Assemblée nationale une nouvelle proposition. Elle devra instituer l’obligation de versement de la caution de garantie des loyers à la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) .



Pour résoudre la question liée au logement, le vice-président de l’assemblée nationale avait, lors de cette plénière, invité le gouvernement du Sénégal à travailler à ce que cet argent soit utilisé comme garantie des locataires pour l’acquisition de toit. Ce modèle noté dans certains pays, selon le député, peuvent bien inspirer le Sénégal pour soulager les populations dans le domaine du logement car, c’est une proposition à haute portée sociale du fait qu’elle équilibre les relations bailleurs-locataires.



Elle va également sécuriser la caution et l’utilisation qui pourra en être faite pour développer le logement social et relancer le système de location vente au Sénégal .