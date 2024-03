Loi d'amnistie : Les magistrats remontés contre cette loi

La loi d'amnistie votée par les députés à l'Assemblée nationale, ce mercredi 06 mars 2024, a suscité beaucoup de remous auprès de certaines organisations du pays, notamment celle des magistrats.

Selon les informations rapportées par le journal LES ÉCHOS, les magistrats sont très remontés contre cette loi. "Après avoir subi des quolibets, des critiques et presque des humiliations avec ces dossiers politico-judiciaires, surtout ceux concernant les militants de Pastef, et aussi après tout un travail d'instruction, les magistrats ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, cela soit jeté à l'eau. Cette immixtion de l'exécutif et du législatif dans le travail de la justice est trop", ont dénoncé certains magistrats.