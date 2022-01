Locales à Ziguinchor : YAW rafle Bignona et Zig ville mais se partage les départements de Ziguinchor et d'Oussouye avec l'Ucs

La commission électorale régionale de Ziguinchor a publié les résultats provisoires des joutes électorales du 23 janvier 2022. L'ouragan Yewwi Askan Wi piloté par Ousmane a ravagé le grand département de la région en remportant non seulement le conseil départemental devant BBY mais aussi 15 communes des 19 que compte ce vaste département. Benno Bokk Yaakaar s'est consolée à Sindian, la seule commune remportée. Ainsi, elle perd toutes les mairies qu'elle contrôlait et Wallu Sénégal s'est sauvée la face à Coubalang où YAW n’a pas présenté de bulletin.



Par contre à Oussouye, c'est YAW et l'UCS qui se sont partagées le butin. Chaque coalition a contrôlé deux communes : (UCS=Oussouye et Diembering ; Yaw=Mlomp et Oukout) mais Ousmane Sonko contrôle le département. Benno récompensée à Santhiaba Manjack. Même scénario dans le département de Ziguinchor. Le conseil départemental est remporté par Yaw avec deux communes que sont : Ziguinchor et Adéane. L'UCS d'Abdoulaye Baldé a remporté Niassya et Boutoupa-Camaracounda. La surprise générale vient de Buntu Bi qui a surclassé toutes ces coalitions à Niamone.