Litiges fonciers : Le PROCASEF s’attaque au problème pour sécuriser le foncier en milieu rural

Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, a tenu un atelier visant à partager l'approche systématique d'enregistrement des droits fonciers dans les communes. « La question foncière est centrale au Sénégal et en Afrique en général. C’est un des points qui demande beaucoup d’attention, beaucoup d'investissement », note André Tessier.





Le représentant de la Banque mondiale croit que « le PROCASEF apporte des solutions. Des bailleurs de fonds apportent une contribution aux communes pour qu’elles puissent gérer cette question foncière », note M. Tessier qui annonce que 80 millions d’euros ont été alloués à l’État du Sénégal pour travailler sur le domaine national afin que les droits soient identifiés dans 138 communes identifiées et bénéficiant de ce fonds.





Du côté de l’État, le coordonnateur de PROCASEF explique : « nous apportons des mécanismes et outils, des procédés, des procédures pour diminuer sensiblement les litiges fonciers. Nous allons de manière concertée définir les propriétaires au niveau des communes par des enquêtes foncières », dit-il.





Ce faisant, il a été procédé au lancement officiel des opérations foncières dans les différentes grappes. « C’est beaucoup d’outils innovant qui vont permettre à sécuriser le foncier en milieu rural pour diminuer les litiges fonciers », fait-il savoir.