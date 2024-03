Litige foncier à Lendeng/Bras de fer entre les cultivateurs et des promoteurs : Des maraichers convoqués au commissariat de Rufisque

Des maraîchers de la Zone maraîchère de Lendeng , ont été convoqués ce jeudi au commissariat de Rufisque. Ces derniers ont passé toute la journée et la nuit du vendredi en audition selon Fara Diemé, un des membres du collectif qui lutte pour la préservation de ces 56 ha .

A l'origine, ces maraîchers s'opposent depuis plusieurs semaines à la construction d'une station d'essence et d'un terrain de foot au milieu de leurs champs, une superficie pourtant déclarée zone non aedificandi (non constructible) par le Président Macky Sall depuis 3 ans. « Il y a deux promoteurs immobiliers , des Rufisquois qui lorgnent depuis des années sur ces terres . On a saisi le maire qui nous a dit qu’il avait signé l’autorisation d’occuper sans savoir que cela empiétait l’assiette foncière. Le fond du problème c'est le Maire qui a délivré cette autorisation de construire une station service dans une zone déclarée agro-écologique par une circulaire du chef de l'Etat.”

Le Maire avait pourtant promis plusieurs fois aux maraîchers qu'il n'allait jamais signer une autorisation dans les champs de Lendeng en raison de sa destination.

“Pourquoi a-t-il changé d'avis? Pierre Mboup et Paco Boy, veulent faire du forcing . Mais nous allons nous battre pour la préservation de cette assiette foncière qui est très importante pour la protection de l’environnement. Lendeng est le poumon du département de Rufisque . Maintenant, ils sont dans l’intimidation avec des convocations . On a convoqué des membres de notre collectif qui sont toujours à la police », a - t- il souligné .

Pour avoir simplement défendu leur outil de travail, « ces maraîchers risquent d'être déférés dans les prochaines heures « sous le silence complice » des autorités administratives (Préfet) et municipales (Maire) de Rufisque. Située en plein cœur de la commune de Rufisque Est, Lendeng, une zone agro-écologique d’une superficie de 56 hectares, qui approvisionne une bonne partie du marché dakarois en produits horticoles, est en passe de céder à la pression de l’habitat. Cet espace subdivisé en domaine national, en titres privés et en titres d’Etat se voit de jour en jour occupé par les propriétaires.