Linguère : Un père de famille et son fils arrêtés pour avoir tué un jeune homme

Une affaire de meurtre secoue la commune de Barkedji, localité située dans le département de Linguère. Un père de famille et son fils ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Linguère. Selon les informations relayées dans le journal « l’observateur », ses derniers sont accusés d’avoir battu un jeune homme du nom de Moussa Sow.



Les faits remontent depuis le vendredi 23 février dans la brousse de la commune de Barkedji. Tout est parti, lorsque le père A. Sow et son fils M. Sow ont quitté leur maison pour partir à la recherche de leur troupeau. Une fois dans la brousse, ils y trouvent le jeune Moussa Sow qui faisait paître ses bêtes. Ce dernier qui ne s’entendait pas avec eux depuis presque deux années a eu une altercation verbale avec eux. Armés de coupe-coupe, une bagarre a éclaté entre les deux parties qui ont échangé des coups.



C’est ainsi que le jeune Moussa Sow a reçu plusieurs coups à divers endroits du corps avant de tomber dans une marre de sang. Alors, la victime a été évacuée à l’hôpital départemental de Linguère. Malheureusement, il n’a pas pu échapper à la mort avant l’intervention des blouses blanches.



Alertés, les limiers se sont dépêchés sur les lieux du drame pour les premiers éléments de l’enquête. C’est sur ses entrefaites que le père et le fils sont mis aux arrêts et conduits dans les locaux de la gendarmerie.



A l’heure actuelle, les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. Mais si l’on se fie à certaines sources, le courant ne passait pas entre le défunt et le père de famille. Car, on révèle qu’il avait été interpellé récemment par les éléments de la brigade des eaux et forêts de Barkédji qui l'accusait d’avoir coupé clandestinement des arbres. Aussi, il aurait soupçonné le père de son ex petite amie de l’avoir dénoncé auprès des hommes de tenue.

Une enquête est en cours.