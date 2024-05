Linguère : L' Armée de Terre et le Commandement américain en manœuvre à Dodji pour mieux prendre en compte les défis sécuritaires dans la sous-région

Pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes, l' Armée de Terre , en collaboration avec le Commandement américain, tient depuis dimanche dernier au Centre Tactique de Dodji un exercice dénommé "African Lion 2024". En effet, cet exercice inter armée et multinational a également pour objectif de renforcer les capacités communes de défense des armées pour prendre en compte les défis sécuritaires dans la Sous Région .



Selon le Général Souleymane Kande, Chef d' état major de l'armée de Terre, cet exercice de dix jours permettra d'améliorer l'inter-opérabilité des Forces armées des pays partenaires que sont les Etats Unis d'Amérique, les Pays Bas et le Sénégal qui ont mobilisé plus de 800 militaires qui prennent part à cette manœuvre.



D'autres pays ainsi que des organisations régionales seront représentés mais en qualité d'observateurs. A en croire le Général Kandé, cet exercice va lever tout ce qui est barrière linguistique lors des théâtres d'opérations .



Venus visiter leurs troupes avec le Général Wasmund qui commande les Forces terrestres américaines, le Chef d'état major de l'armée de Terre du Sénégal, le Général Souleymane Kandé de préciser que l'exercice " African Lion 2024" va huiler le partenariat militaire opérationnel entre les pays partenaires stratégiques que sont les Etats Unis d'Amérique , les Pays Bas et le Sénégal pour effectivement augmenter les capacités de leurs forces terrestres africaines en vue de tenir en compte les menaces qui sévissent au niveau des zones transfrontalières, lutter efficacement aussi contre les crimes organisés fulmine-t-il .



Poursuivant, le Général Kandé de dire que durant cette manœuvre à Dodji, ils sont engagés avec leurs différentes troupes de faire des exercices de formation pour le personnel d'état major pour harmoniser leur technique de travail en État Major, de perfectionner la technique de procédure opérationnelle pour permettre de travailler ensemble sur le terrain. Des activités d'instruction théorique et technique figurent en bonne place d'après le Général Kandé dans le but de s'approprier et de revisiter les fondamentaux tactiques et techniques mais également de tester les capacités de tous les systèmes de tirs de cet exercice " African Lion 2024" .



En clair, l'enjeu de cet exercice, dira le Chef d'État Major de l'armée de Terre du Sénégal, "c'est de créer une coalition beaucoup plus large en y associant les pays de la Sous Région Ouest africaine pour mieux prendre en compte les défis sécuritaires dans la Sous Région".





Zale Ndiaye (Linguère)