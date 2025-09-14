Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social

L’administrateur du Fonds de garantie automobile et inspecteur des impôts et domaines, Idrissa Samb, natif de Dahra Djoloff, a encore posé un acte citoyen fort en faveur des populations du département de Linguère. Ce samedi, devant son domicile, il a procédé à la remise symbolique des frais d’inscription de 155 élèves orphelins issus des 18 communes du département.



Outre ce soutien à l’éducation, le mécène a également offert des moustiquaires imprégnées destinées aux bébés, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, ainsi que 1 000 plants pour reverdir les zones sportives de Dahra et d’autres communes du Djoloff.



Dans son discours, Idrissa Samb a remercié les populations venues nombreuses et rappelé que cette action, à sa quatrième édition, vise à soutenir les couches vulnérables : « J’ai jugé nécessaire de répéter cet acte car la santé, l’éducation et l’environnement sont essentiels pour le développement », a-t-il déclaré.



Il a invité les bénéficiaires des moustiquaires à en faire un usage quotidien afin de lutter efficacement contre le paludisme, qu’il a qualifié de fléau meurtrier. Concernant les plantes, il a exhorté les jeunes à les mettre en terre et à en prendre soin pour améliorer l’environnement et lutter contre les effets du changement climatique.



S’adressant aux élèves orphelins, le donateur a encouragé les jeunes à poursuivre leurs études jusqu’au plus haut niveau et à éviter les dérives liées à un mauvais usage des téléphones portables et des réseaux sociaux. Il a aussi lancé un message fort contre l’émigration clandestine, rappelant que « l’espoir est garanti avec le nouveau gouvernement pour un Sénégal de développement ».



Enfin, Idrissa Samb a invité les Sénégalais disposant de moyens à contribuer, même symboliquement, au Plan de redressement de l’économie nationale, afin d’aider les autorités à atteindre leurs objectifs.

