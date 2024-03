Linguère, Aly Ngouille Ndiaye a voté : « Je demande aux citoyens de sortir tôt pour aller voter…»

Aly Ngouille Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle, a exercé son droit de vote au centre El Hadji Daouda Dia de Linguère. Après avoir constaté le bon déroulement du scrutin, l’actuel maire de Linguère et ex ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture a appelé ses concitoyens à sortir et à accomplir leur devoir civique.



« Je viens d'accomplir mon devoir civique ce 24 mars ici au centre de vote El Hadji Daouda Dia, qui est l'un des plus importants dans le département de Linguère. Dans l'ensemble, le vote se déroule bien, il n'y a pas beaucoup d'affluence pour le moment, mais au rythme auquel les gens votent, cela devrait aller. Ici, les gens ont l'habitude de voter dans la paix et la sérénité. Je demande aux citoyens qui ne sont pas encore arrivés de sortir tôt pour aller voter, sinon il fera très chaud par la suite. Nous attendons calmement les résultats ce soir » a-t-il déclaré.