Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1)

Face à Chelsea, le Bayern de Munich s’est imposé 3-1 en ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions, grâce à un doublé de Harry Kane et un but contre son camp de Trevoh Chalobah.





Nicolas Jackson, prêté par Chelsea au Bayern cet été, est entré en jeu à la 90e minute, mais son impact fut limité. L’attaquant sénégalais n’a pas eu l’occasion de marquer face à son ancien club, tentant uniquement un lob audacieux depuis la mi-distance qui n’a pas trouvé la cible.



Les Blues, malgré un but de Cole Palmer, ont été punis par des erreurs défensives et la froideur de Kane, auteur de son 42e but en C1.