Ligue des champions : Manchester City humilie le Real Madrid et rejoint l'Inter Milan en finale !

Les champions d’Europe en titre n’ont pas existé face à la machine de guerre de Pep Guardiola. Les Citizens ont balayé d’un revers de main la bande à Karim Benzema qui ont été humilié avec une défaite 4-0 en demi-finale finale retour de la LDC. Avec un score cumulé de 5-1 (1-1, 4-0),



Dominateurs du début à la fin, les Citizens ont rapidement fait le break avec un doublé de l’excellent Bernardo Silva. Au retour des vestiaires, Militao marque contre son camp et un but d'Alvarez en fin de partie valide le ticket pour la finale. Avec la manière, City écarte le Real Madrid avec la manière et disputera la finale à Istanbul…