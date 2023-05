Ligue des champions : L’inter s’offre le Milan AC et file en finale !

Le bleu et noir ont été les plus forts sur les deux rencontres de demi-finale. En effet, il n'y a pas eu débat entre les deux formations italiennes, tant l’Inter était plus fort et déterminé à aller disputer la finale à Istanbul.

Vainqueur 2-0 au match aller il y a une semaine, les nerazzuri ont remis ça ce mardi en s’imposant 1-0 pour la manche retour. L'Inter s'offre son rival de toujours et remporte 3-0 ce double duel.

Après Samuel Eto’o en 2010, un autre international camerounais, en l’occurrence le gardien André Onana va jouer une finale de LDC.

Le choc entre le tenant du titre, le Real Madrid et Manchester City (1-1) à l’aller, permettra de déterminer le second finaliste…