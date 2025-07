Ligue Sénégalaise de Football Professionnel : Babacar Ndiaye prend les rênes

Babacar Ndiaye a été élu président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), succédant à Djibril Wade. Son mandat est placé sous le signe du renouveau et de la relance du football local.



Un nouveau cap pour le football sénégalais

Cette nouvelle présidence intervient à un moment crucial où le football sénégalais aspire à se renforcer et à améliorer ses performances. Babacar Ndiaye, également président du Teungueth FC, est attendu pour impulser une nouvelle dynamique grâce à son expérience et sa vision. Son rôle sera de taille pour relever les défis actuels du football sénégalais.



Des attentes fortes et des défis majeurs

Les supporters et les acteurs du football sénégalais attendent avec impatience les actions concrètes qui seront mises en œuvre pour redynamiser le sport roi au niveau local et améliorer les résultats des équipes nationales et des clubs.



Les principaux défis à relever incluent l'amélioration des performances des équipes nationales et des clubs, le renforcement des infrastructures sportives, ainsi que le développement de la formation et de la détection des jeunes talents.



Babacar Ndiaye a désormais la lourde responsabilité de mener à bien ces missions et de faire progresser le football sénégalais dans les années à venir.