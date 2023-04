Ligue 2 : Lamine Camara a fait ses grands débuts avec le FC Metz !

Présenté par le FC Metz le 7 avril dernier suite à sa signature il y a quelques semaines, le jeune talent sénégalais a été titularisé ce samedi pour son baptême du feu dans le football professionnel. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu de terrain de Génération Foot est en train de réussir une adaptation express dans la seconde division française. Lamine Camara a assuré lors de sa première titularisation ce samedi, à l’occasion du match contre Bordeaux battu 3-0 en cette 31ème journée.

Une bonne nouvelle pour les Grenats qui se relancent pour la course vers la montée en Ligue 1. Le FC Metz (3ème, 55 pts) est à un petit point du deuxième, Bordeaux (56 pts.) Lamine Camara qui sort d’une belle moisson avec la sélection nationale locale (vainqueur du Chan 2023) et celle des moins de 20 ans (vainqueur de la CAN 2023) s’est donné pour objectif de tout mettre en œuvre pour porter Metz vers la L1.