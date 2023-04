Ligue 1 : Et de 15 buts pour Habib Diallo, à l’issue d’un match fou contre Monaco…

Encore un but de plus dans l’escarcelle de Habib Diallo (27 ans) qui a validé sa 15ème réalisation de la saison, en Ligue 1 française. Dans un match fou (4-3) face à l’AS Monaco de Krépin Diatta et Ismaël Jakobs, le buteur Strasbourgeois a réussi à réduire le score à la 93ème minute alors que son équipe Strasbourg, perdait finalement (4-3) contre le club monégasque, à l’issue de la partie.

Les alsaciens qui sont 16ème au classement général à dix points de la zone de relégation, peuvent compter sur un très bon Habib Diallo pour se maintenir en L1. Le sénégalais réalise sa meilleure partition dans l’élite française avec un total de 15 unités qu’il n’avait jamais atteint.

À titre de comparaison le Thiessois avait marqué 12 buts en 26 matches (son ancien record) lors de la saison 2019-2020. Avant de connaître des périodes moins prolifiques entre 2020 et 2021 (9 buts en 36 parties) et 2021-2022 ( 11 réalisations en 31 rencontres.)

Habib Diallo est l’actuel meilleur attaquant sénégalais évoluant à l’étranger devant Boulaye Dia et Cie…