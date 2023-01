Liberté des médias, corruption et environnement : Les plus fortes détériorations entre 2012 et 2021 au Sénégal (Rapport IIGA 2022)

Les libertés d’association et de réunion. Dans cette partie, la tendance sur les 10 ans est de -25 avec un score de 37,5. Dans ce domaine, le Sénégal est à la 16e place sur 54 pays. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous avons la représentation et la participation en milieu rural, avec une tendance de - 17 et un score de 2,53 et se plaçant à la 36e place sur les 54. L’économie rurale contre pouvoirs civiques, (- 15 comme tendance, un score de 53,7 et 26e dans le classement. Le secteur des contre pouvoirs institutionnels est dans une tendance de - 14,8, avec un score de 57,4 et un rang de 15e. Dans le cadre de l’accès au marché en milieu rural, les chiffres tendanciels sont à - 14,5. Le score est de 81,8 et 6e en Afrique. L’économie rurale État civil (- 12,5, score de 75,0 et 7e en Afrique).La détérioration décennale de la gouvernance au Sénégal n’épargne pas aussi, la presse. En effet, la liberté des médias est aussi affectée avec une tendance de - 11,1, un score de 76,4 et 6e en Afrique. La mobilisation des ressources fiscales, (- 9,7 de tendance, score 84,7 et 2e en Afrique). En matière de protection de l’environnement la tendance est de - 7,2, score 58,7 et 17e dans le classement africain Enfin, l’absence de corruption au sein des institutions de l’État qui est chiffrée à - 7,1 dans les tendances, score 63,9 et 10e sur les 54 pays pris en compte par le rapport IIGA 2022.